Capturan a chofer de tráiler con más de mil 200 paquetes de cocaína al norte de Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), concretaron la detención de un hombre y el aseguramiento de un tráiler que transportaba mil 201 paquetes de cocaína en un punto de revisión que se encuentra al norte del estado de Sonora. La noticia la confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de un informe en redes sociales, García Harfuch informó que las fuerzas federales detectaron un comportamiento irregular por parte del conductor y modificaciones en el techo de la unidad de carga pesada al momento de una inspección, por lo que procedieron a realizar una revisión minuciosa del vehículo. En el interior se localizaron paquetes confeccionados en plástico negro que contenían una sustancia con las características de la cocaína.

Posteriormente, los efectivos procedieron a efectuar la aprehensión del hombre, cuya identidad por el momento se desconoce. Una vez detenido, el trailero fue informado de sus derechos y presentado ante el Ministerio Público, al igual que la droga incautada. La autoridad judicial será quien determine la situación legal del detenido y abrirá la carpeta de investigación correspondiente.

Según el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el hallazgo se registró durante este sábado 23 de agosto en el puesto de control militar conocido como Estación Doctor, ubicado en el tramo carretero que conecta con Puerto Peñasco, en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado.

Con estas acciones, las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de forma coordinada para combatir el tráfico de drogas e impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y brindar seguridad a la población mexicana", concluyó la dependencia.

De acuerdo con datos recabados por ADN40, el chofer detenido es un hombre de 45 años de edad y es originario de Autlán, Jalisco. Las primeras indagatorias refieren que el tractocamión procedía de Puerto Peñasco, una región que es considerada por autoridades mexicanas como una zona clave en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, esto por su conexión con el Valle de Mexicali y su ubicación en la frontera norte.

Fuente: Tribuna del Yaqui