Cateo en Hermosillo deja un detenido y el decomiso de múltiples envoltorios con 'crystal'

Hermosillo, Sonora.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), efectuó un despliegue de seguridad en Hermosillo, Sonora, acción que arrojó como resultado la detención de un hombre identificado como José Guadalupe 'N', de 49 años de edad, y el decomiso de indicios relacionados con actividades ilícitas, según confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

A través de un boletín informativo emitido este sábado 23 de agosto de 2025, la Fiscalía de Sonora informó que el cateo tuvo lugar en la calle 19, en la colonia Mezquite, al sur de la capital del estado. En el sitio, los efectivos policiales aseguraron nueve envoltorios que contenían 'crystal', así como cuatro cámaras de videovigilancia y un dispositivo DVD-R. Estos esfuerzos podrían ser un paso para poder desarticular redes de narcomenudeo en el municipio y sus alrededores.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda el compromiso en la lucha contra el narcomenudeo y el fortalecimiento de la seguridad pública mediante la colaboración interinstitucional", se puede leer en el comunicado difundido por la dependencia estatal.

Finalmente, el detenido y todos los indicios incautados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes al caso. Autoridades de Sonora buscan identificar y cumplimentar las aprehensiones respectivas de otras personas involucradas en este tipo de hechos.

Lo sentencian a 10 años por asaltar una tienda

En otro caso registrado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Ricardo 'N', de 40 años de edad, recibió una condena de 10 años y un mes en prisión por el delito de robo con violencia en un establecimiento comercial. Las indagatorias arrojaron que el 7 de marzo de 2024, alrededor de las 22:07 horas, el sentenciado entró a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Tirocapes de Hermosillo, en donde amenazó a una cajera y le arrebató más de mil pesos en efectivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui