Ciudad Obregón: Explota cocina en vivienda de la colonia Campestre; reportan tres lesionados

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 23 de agosto tuvo lugar una fuerte explosión en una vivienda de la colonia Campestre de Ciudad Obregón y ha trascendido que este hecho dejó al menos tres personas lesionadas. De acuerdo con el reporte inicial, el lamentable suceso se derivó por acumulación de gas en la estufa del inmueble.

Los hechos tuvieron lugar en un domicilio ubicado por la calle Luis G. Monzón entre Zacatecas y Coahuila, en la mencionada colonia. A través de las redes sociales, se compartieron imágenes del inmueble siniestrado, apreciándose que gran parte de la cocina quedó destruida. La estufa estalló separándose del mueble donde estaba instalado, dejando esparcidos los vidrios del horno por todo el piso. Algunas zonas de la cocineta de madera también quedaron afectadas.

También la ventana que da al patio frontal resultó afectada por la explosión y desafortunadamente, tres personas están heridas derivado de este incidente. Hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la gravedad de las lesiones de las víctimas, además de que tampoco hay información sobre su identidad y edades.

Debido a la magnitud de la situación, fue necesaria la presencia de personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cajeme, el cual se encargó de evaluar los daños y determinar la magnitud de la explosión. En tanto que elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme acudieron a tomar nota de lo sucedido.

Explosión en Puebla deja cuatro muertos

En hechos similiares pero ocurridos en el estado de Puebla, la tarde del viernes 22 de agosto se registró una fuerte explosión en un taller dedicado a la manufactura de material pirotécnico, los cuales suelen ser conocidos también como polvorín. El incidente ocurrió en la comunidad de San Miguel Zacaola, perteneciente al municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, y desafortunadamente se reportaron cuatro muertos, así como cuatro lesionados. Dos de las personas heridas recibieron atención en el mismo lugar de los hechos, pero otras dos sí requirieron ser trasladados a un hospital para su valoración.

Fuente: Tribuna del Yaqui