Ciudad Obregón: Un sujeto abrió fuego en la Miravalle y generó despliegue policíaco

Ciudad Obregón, Sonora.- Este pasado viernes 22 de agosto, alrededor de las 20:45 horas, un hombre armado a bordo de un vehículo tipo pick up desató una intensa balacera en la Ampliación Miravalle, sobre las calles Carlos María Calleja, entre Valle de Oroz y Valle Coracepe. Debido a las fuertes detonaciones, varias personas que escucharon los disparos llamaron de inmediato a los operadores del C5i.

De acuerdo con información extraoficial, el agresor utilizó un arma larga tipo fusil; sin embargo, después de un rato se dirigió por la Calleja hacia el sur con dirección a la lateral 300. No obstante, una vez presentes los agentes correspondientes a las Policías Municipal y Estatal de Seguridad Pública, siguieron ese camino, aunque no lograron tener éxito a pesar de contar con el apoyo de la Infantería de Marina.

Durante varias horas los elementos recorrieron los alrededores, pero hasta el momento de la elaboración de esta nota no se han registrado avances. En caso de que esto ocurra, como siempre, lo daremos a conocer a través de nuestro medio de comunicación. Por lo pronto, los vecinos de la zona permanecen atemorizados ante la posibilidad de que esta situación vuelva a repetirse y desconocen completamente los motivos que llevaron al delincuente a actuar de esa manera.

Fraccionamiento Primero de Mayo

En otro hecho, durante la noche en Ciudad Obregón se registró una nueva privación de la libertad en el fraccionamiento Primero de Mayo, sobre la calle Obrero Mundial. De lo poco que se sabe, se trató de un hombre que fue interceptado por sujetos armados, quienes se lo llevaron por la fuerza. Se presume que su identidad corresponde a Martín, de unos 40 años de edad, dato que aún no ha sido corroborado por fuentes oficiales.

Por supuesto, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Cajeme, quienes aseguraron el perímetro para iniciar las primeras indagatorias y recabar evidencias. La violencia continúa imperando tanto en la ciudad como en el estado, pues cada vez son más los casos de personas privadas de su libertad.

