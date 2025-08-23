Con disparos en la cabeza y maniatado, hallan cuerpo de joven asesinado en Navolato

Comparta este artículo

Navolato, Sinaloa.- El municipio de Navolato, Sinaloa, volvió a ser testigo de un nuevo hecho de violencia con el hallazgo de un joven asesinado en el poblado Lo de Reyes, perteneciente a la sindicatura de Bachimeto. Los reportes policiales preliminares refieren que el cuerpo sin vida del sujeto fue localizado cerca de unas tierras de cultivo con impactos de bala en la cabeza y en otras zonas, además de estar maniatado con sus manos hacia la espalda.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso está en calidad de desconocido por el momento, aunque fue descrito como una persona de complexión delgada y tez morena clara. Asimismo se indicó que al hombre de ser encontrado, el individuo vestía con una playera tipo polo, short color lila con rosa y usaba huaraches de plástico azules. Trascendió que estaba recargado en árbol de mangos, en el poblado referido.

Una denuncia que se recibió en el 9-1-1 alertó a elementos de las diferentes corporaciones policiacas sobre un hombre asesinado a balazos en las inmediaciones de Los Tinacos, que es uno de los accesos hacia esa comunidad con el poblado de La Bolsa", explicó el medio anteriormente referido.

Elementos del Ejército México, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y efectivos de la Policía de Investigación atendieron el llamado y constataron la presencia del cadáver, por lo que rápidamente procedieron a acordonar el área con cinta amarilla para preservar la escena. Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial cumplió con los trabajos de campo en el sitio, pues trascendió que el sujeto fue privado de la vida en el lugar.

Jornada violenta de viernes

Con respecto a los hechos delictivos registrados durante el viernes 22 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa contabilizó un homicidio doloso y el hallazgo de restos óseos, así como 12 denuncias por robo de vehículo y cuatro privaciones de la libertad. La víctima mortal fue identificada como Alejandro 'N', de 24 años, y fue ultimado a balazos en un domicilio ubicado en el campo El Diez, al sur de Culiacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui