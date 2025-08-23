Dan 13 años de prisión para Efraín: Trató de matar a puñaladas a su pareja en Edomex

Comparta este artículo

Nezahualcóyotl, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la condena de 13 años de prisión para Efraín Noriega Campos por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su entonces pareja sentimental. Este sábado 23 de agosto de 2025, mediante un boletín informativo difundido en redes sociales, la dependencia informó que esta sentencia se deriva de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2024, en el municipio de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con los resultados de las investigaciones, el sentenciado se encontraba con su pareja de 24 años al interior de una carnicería, ubicada en la calle 16 de la colonia Juárez Pantitlán. De un momento a otro, el agresor tomó un objeto punzocortante y atacó a la fémina, causándole diversas lesiones en su cuerpo. Uno de los presentes acudió al auxilio de la víctima e impidió que el atacante continuara, por lo que no le quedó otra opción más que escapar del negocio.

La mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de la zona para recibir la atención médica correspondiente. Derivado de los hechos, la Fiscalía del Estado de México puso en marcha las investigaciones de este caso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Una vez con las pruebas, las autoridades las presentaron ante un juez, quien las valoró y posteriormente expidió la orden de aprehensión contra el responsable.

Después de ejecutar el arresto, Efraín Noriega Campos fue recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. Con las pruebas recabadas y expuestas por el Ministerio Público, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra el individuo y suspendió sus derechos civiles y políticos.

Lo vinculan por maltrato animal

En otro caso similar registrado en el Estado de México, Israel 'N' fue vinculado a proceso por un juez de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal. Según datos recabados por la FGJEM, el sujeto se presentó en la vivienda de su expareja en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla, y atacó con un arma punzocortante al perro de la mujer, quien presentó una actitud agresiva al presenciar una discusión entre ambos.



Fuente: Tribuna del Yaqui