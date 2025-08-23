Dron ayuda a capturar a hombre armado que amenazó y robó a un joven en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este pasado viernes 22 de agosto de 2025, las autoridades locales de Hermosillo, Sonora, detuvieron durante un operativo conjunto con personal del Ejército Mexicano a un sujeto identificado como Jorge, de 22 años, quien en los alrededores del cerro El Coloso Alto amenazó a un joven de 18 años con un arma de fuego e incluso lo persiguió apuntándole con la pistola.

De acuerdo con información extraoficial, para lograr su captura se requirió el apoyo del grupo EscuaDrones. Así, cuando los elementos localizaron al delincuente, este intentó huir, pero fue perseguido por un dron que lo ubicó en las calles Principal y Nueva Circunvalación. Una vez puesto a disposición de los policías, se le aseguró un rifle tipo fusil calibre .223, con cargador abastecido con 14 cartuchos útiles, además de un teléfono móvil que pertenecía a la víctima.

Al parecer, todo comenzó porque el adolescente intentó recuperar su celular, ya que el responsable, junto con otra persona de identidad desconocida, se lo había robado un día antes. Por lo tanto, el joven localizó su aparato mediante GPS y se dirigió al domicilio correspondiente; sin embargo, la situación no salió como esperaba, pues al salir de la vivienda, Jorge le apuntó directamente con el arma larga.

Los delitos van en aumento en Hermosillo

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que apenas iniciaron las averiguaciones. En cuanto al delincuente, permanece a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, pero se desconoce por completo el tipo de cargos que podría enfrentar. No obstante, en caso de que surjan más datos, como siempre te lo haremos saber a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna