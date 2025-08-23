Hallan cuerpo en estado de descomposición en Hermosillo; se trataría de un extranjero

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Tras recibir una denuncia ciudadana sobre olores fétidos que emanaban de una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas, ubicada al poniente de Hermosillo, efectivos de la Policía Municipal confirmaron el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición y con edematización visible, lo que indica que llevaba varios días al interior del domicilio. Socorristas apoyaron a las fuerzas del orden durante los trabajos efectuados en el sitio.

Según reportes policiales preliminares, la víctima se trata de un hombre de 70 años de edad, presuntamente de origen extranjero, quien estaba dentro de un inmueble que se encuentra en el cruce de Las Quintas y Quinta Rosa, Los oficiales municipales, al notar que la puerta principal de la casa se encontraba con seguro, solicitaron la intervención por parte del Departamento de Bomberos de Hermosillo para realizar un acceso forzado.

Una vez logrado el ingreso, los agentes y los socorristas pudieron constatar que el mal olor provenía del cadáver del adulto mayor que ya estaba en un estado avanzado de descomposición. Posteriormente, policías municipales y estatales resguardaron el perímetro con cinta amarilla para preservar la escena. Los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron las diligencias pertinentes en el sitio.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará las pruebas necesarias para confirmar las causas del deceso y quedará a disposición del Ministerio Público Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha confirmado la identidad de la víctima mortal, por lo que habrá que esperar por los avances en las investigaciones complementarias del caso.

En otro hecho similar registrado en la capital de Sonora el pasado fin de semana, el cuerpo sin vida de un adulto mayor fue encontrado en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Rayón y Jalisco, en la colonia El Mariachi. De manera extraoficial se informó que el hoy occiso respondía en vida al nombre de Jerry Armando Rouse García, tenía 60 años de edad y aparentemente perdió la vida por causas naturales.

Fuente: Tribuna del Yaqui