Jazlin Paulina secuestró a una mujer en Nogales; hirió y amenazó de muerte a la víctima

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Este sábado 23 de agosto de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que pudo llevar ante un juez a Jazlin Paulina 'N', quien es señalada por su probable participación en el delito de privación ilegal de la libertad agravada, en agravio de una mujer a la que mantuvo retenida y expuesta a diversas agresiones físicas y psicológicas. Los hechos tuvieron lugar en la colonia Bellavista, ubicada en el municipio de Nogales, según informó la dependencia.

En un boletín informativo difundido en redes sociales, la Fiscalía de Sonora confirmó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó la imputación y pidió la vinculación a proceso de la acusada. Por su parte, la defensa solicitó ampliar el plazo legal para preparar pruebas, por lo que la resolución se emitirá en los próximos días. Durante ese periodo, la detenida permanecerá bajo prisión preventiva.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso de investigar con rigor, presentar pruebas sólidas y procurar justicia en delitos que atenten contra la libertad y la integridad de las personas, garantizando la seguridad de las y los sonorenses", afirmó la institución en el comunicado.

Derivado de los resultados de la investigación se pudo constatar que el pasado 3 de julio del 2025, a las 18:15 horas aproximadamente, Jazlin Paulina 'N' obligó a la víctima a subir de forma violenta a un vehículo sedán color negro, cuando se encontraban en la colonia Bellavista del municipio fronterizo. Una vez a bordo, la imputada trasladó a la afectada, en contra de su voluntad, a un domicilio del mismo sector y la mantuvo retenida por varias horas.

En cautiverio, la mujer perjudicada sufrió agresiones físicas y psicológicas, incluyendo lesiones con un objeto punzocortante, amenazas de muerte e intimidaciones sobre posibles ataques sexuales por parte de terceros hasta que finalmente fue rescatada el pasado 14 de julio. En los próximos días se podría definir la situación de Jazlin Paulina 'N' con base en las indagatorias complementarias del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui