Julio César Chávez Jr. irá a juicio: Lo vinculan a proceso en Hermosillo por nexos con el narco

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este sábado 23 de agosto tuvo lugar la segunda audiencia del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. en Hermosillo, Sonora, lugar al que fue trasladado luego de ser deportado de Estados Unidos a inicios de semana. Durante la reunión en el juzgado, que se realizó vía remota, un juez federal determinó que el deportista debía ser vinculado a proceso por diversos delitos del fuero federal, como tráfico de armas y nexos con narcotraficantes del Cártel de Sinaloa.

La audiencia inició con los alegatos por parte de la defensa del nacido en Culiacán, Sinaloa, que buscaba la no vinculación a proceso del hijo del campeón mexicano, Julio César Chávez. Los argumentos de los abogados defensores se prolongaron por casi una hora, y después fue el turno de la Fiscalía General de la República (FGR), que presentó sus argumentos para enviar a juicio a 'Julito'.

Lo que sigue en este caso es determinar si Chávez Jr. permanecerá detenido en el penal de máxima seguridad de la capital de Sonora o si será trasladado a otro centro penitenciario. Se mencionó que su padre, Julio César Chávez, no pudo acceder a la audiencia porque llegó tarde. Se espera que pronto, algún miembro de la familia Chávez emita su postura.

Segunda audiencia, de forma virtual

La audiencia se realizó por videollamada desde el penal de máxima seguridad, Cefereso Número 11, debido a que las autoridades consideraron que existía un alto riesgo en el traslado físico de Chávez Jr. a los tribunales de los Juzgados Federales. El documento enviado señalaba que el traslado de Chávez Jr. pondría en riesgo no solo su vida, sino también la del personal penitenciario y fuerzas de seguridad, por ello se permitió que el boxeador se conectara a su audiencia manera remota.

Así fue deportado Julio César Chávez Jr.

Como se recordará, Chávez Jr. fue deportado el 18 de agosto por la garita Dennis DeConcini en Nogales, Sonora, y entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), que lo ingresó inmediatamente al Cefereso 11. Esta institución federal había girado, desde enero de 2023, una orden de aprehensión en contra del también influencer sinaloense por delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos.

Las investigaciones lo señalan como presunto operador logístico del Cártel de Sinaloa, encargado de introducir ilegalmente armamento al país y de fabricar explosivos sin autorización oficial. Asimismo, expedientes judiciales apuntan que habría participado en actos de violencia interna dentro del cártel, agrediendo a miembros que cometieran fallas operativas. De comprobarse las acusaciones, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui