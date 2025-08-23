Liberan a persona secuestrada al norte de Ciudad Obregón; aseguran armas y detienen a cuatro

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La cabecera municipal de Cajeme, Ciudad Obregón, continúa siendo escenario de delitos de alto impacto, ya que atraviesa una seria crisis en materia de seguridad y hace algunas semanas fue incluida entre las cinco urbes más violentas de todo México. Continuando con esta tendencia, recientemente se informó la detención de un grupo de secuestradores en la zona norte de Obregón.

El hecho fue dado a conocer mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Marina, la cual informó que el aseguramiento y el rescate de la víctima se realizó en una acción coordinada entre elementos de la Armada de México de la Segunda Región Naval, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Los oficiales de los tres niveles de gobierno realizaron la acción después de recibir un reporte anónimo que los alertaba por hechos ilícitos en la colonia Agrónomos, perteneciente al municipio de Cajeme, donde por fortuna lograron el rescate de una persona privada de su libertad, así como el aseguramiento de tres armas largas, un arma corta, 20 cargadores, 570 cargadores, 15 municiones, tres chalecos tácticos, una cubeta con artefactos conocidos como ponchallantas.

Aseguran armamento y equipo táctico en Ciudad Obregón

Además, lograron asegurar un vehículo modelo reciente de la marca Jeep y detuvieron a cuatro presuntos responsables, de quienes se desconoce identidad y lugar de origen: "Derivado de lo anterior y como resultado de la coordinación interinstitucional y la ejecución de estas operaciones, fueron detenidas cuatro personas, tres masculinos y una fémina", los cuales ya se encuentran puestos a disposición de las autoridades competentes al igual que los artefactos asegurados, con el fin de integrar carpeta de investigación correspondiente.

En otros hechos que tuvieron lugar en territorio sonorense, autoridades lograron detener en Hermosillo a un presunto asaltante. Los hechos tuvieron lugar en los alrededores del cerro El Coloso Alto, donde un sujeto amenazó con un arma de fuego a un joven y luego intentó darse a la fuga, pero fue detenido momentos más tarde gracias a la ayuda de un dron.

