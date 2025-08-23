Ponen en libertad a Julio César Chávez Jr., confirma su abogado: "No hay pruebas suficientes"

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., recuperó su libertad la tarde de este sábado 23 de agosto, pese a que fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Así lo confirmó su abogado, a la salida de los Juzgados Federales en Hermosillo, donde el letrado compartió que en esta segunda audiencia no se desahogaron pruebas y resaltó que él considera que no había elementos suficientes para seguir investigando a su cliente.

La audiencia judicial fue realizada de manera virtual desde el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, donde permanecía Chávez Jr., ya que se determinó que existía mucho riesgo si lo trasladaban a las instalaciones judiciales. El juez federal Enrique Miranda escuchó durante más de una hora los alegatos de la defensa, que argumentó presuntas violaciones a los derechos de 'Julito', incluyendo incomunicación y detención ilegal.

La Fiscalía atribuye participación en una organización peligrosísima en base a anécdotas de camaradería", aseguró Rubén Fernando Benítez, defensor del sinaloense.

A pesar de ello, el juez decidió vincularlo a proceso por el delito de delincuencia organizada, aunque no por la totalidad de los cargos imputados. Como medida cautelar, el exboxeador enfrentará el proceso en libertad condicional por un plazo de tres meses, período en el que se llevará a cabo la investigación complementaria. Durante este tiempo, no podrá salir del país ni cambiar de domicilio sin autorización judicial.

Los delitos que se le atribuyen, tráfico de armas y delincuencia organizada con nexos al narcotráfico (en especial el Cártel de Sinaloa), están catalogados como graves en el Código Penal Federal. De ser encontrado culpable, Chávez Jr. podría recibir penas que van de 20 a 40 años de prisión, según su grado de participación y las agravantes que se determinen en el juicio.

Se determinó que se continuará investigando, esto no quiere decir nada... va a quedar puesto en inmediata libertad, le impusieron unas medidas muy estrictas".

El proceso judicial seguirá con la recopilación de pruebas por parte del Ministerio Público y la defensa: "No está probado nada, ninguna prueba se desahogó... no hay pruebas suficientes". La jueza también concedió una suspensión provisional para garantizar que Chávez Jr. pueda comunicarse libremente con sus abogados y familiares, tras denuncias de incomunicación luego de la deportación.

La Fiscalía deberá presentar en los próximos meses evidencia que respalde los presuntos vínculos del exboxeador con operadores del Cártel de Sinaloa, incluyendo a Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', jefe de seguridad de Los Chapitos.

