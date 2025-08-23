Reportan violento cateo en Ciudad Obregón; denuncian daños en casas y agresiones

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde-noche de este sábado 23 de agosto de 2025, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), elementos del Ejército Mexicano y Secretaría de Marina, así como efectivos de la Policía Municipal de Cajeme, efectuaron un cateo en un domicilio ubicado en las calles Canal de Midi y Valle de Loira, en el fraccionamiento Torres de París, al sur de Ciudad Obregón, Sonora.

Sin embargo, vecinos del sector denunciaron agresiones físicas por parte de las autoridades en contra de menores de edad y mujeres al momento de cumplimentar la orden judicial. Residentes del lugar señalaron que agentes ministeriales mostraron una conducta violenta en contra de algunas personas que estaban en el sitio, incluso se reportó que elementos policiacos cortaron cartucho y apuntaron con sus armas a un grupo de jóvenes.

Asimismo, los habitantes acusaron a las autoridades de bajar una bolsa, cuyo contenido se desconoce, desde un vehículo oficial y lo metieron a la vivienda en cuestión. Posteriormente, los uniformados salieron de la casa con la misma bolsa, por lo que acusaron a los agentes de simular el hallazgo de un indicio sospechoso en el sitio. Trascendió también que se ejecutó la detención de una persona, quien habría recibido golpes durante el arresto.

Los civiles explicaron que otro vecino de la zona sufrió agresiones físicas por parte de los oficiales y que al menos cuatro domicilios resultaron con daños materiales por el accionar de las autoridades. Uno de los afectados acusó a las fuerzas del orden de ingresar a la fuerza a su domicilio sin orden de cateo, ya que señaló que los agentes tumbaron la puerta principal y llegaron hasta las habitaciones en donde en ese momento había niños.

Extraoficialmente se dijo que los elementos de las diferentes corporaciones policiales se encontraban en medio de una persecución de un sujeto, de quien hasta el momento no se sabe. En medio de los trabajos de búsqueda se presentaron los diferentes eventos mencionados anteriormente, incluso, una joven de la colonia mencionó que uno de los agentes la despojó de su teléfono celular durante la irrupción en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui