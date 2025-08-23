Se 'brinca' el rojo y causa choque en Hermosillo; lesionado queda dentro de auto volcado

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante las primeras horas de este sábado 23 de agosto de 2025, un accidente de tráfico se registró en el sector Centro de Hermosillo, Sonora, dejando como saldo a una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. Los primeros informes indicaron que se produjo un impacto entre dos vehículos tipo sedán en el cruce de la calle General Yáñez y avenida Nayarit. Hasta el momento se desconoce la identidad de los involucrados.

Según un reporte emitido por el Departamento de Tránsito Municipal, el percance vial ocurrió a las 02:50 horas aproximadamente, cuando uno de los conductores hizo caso omiso a la roja del semáforo, provocando un aparatoso choque contra el otro automóvil que transitaba de forma correcta sobre la vía transversal. En el incidente participaron dos sedanes de modelo reciente, uno de color rojo y otro de color oscuro.

De acuerdo con datos proporcionados por autoridades locales, la unidad oscura sufrió una volcadura y se estrelló contra un poste que se encontraba en el sitio. Elementos de la Policía de Tránsito arribaron al lugar de los hechos para atender la situación y, tras percatarse de una persona lesionada, solicitaron el apoyo de la Cruz Roja. Los paramédicos le brindaron atención médica a la víctima que estaba en el interior del carro volcado.

Ambas unidades presentaron considerables daños materiales, principalmente en el vehículo que sufrió la volcadura y también la infraestructura urbana de la zona también quedó dañada por el derribo de un poste de telecomunicaciones que quedó derribado tras el impacto. Los dos vehículos involucrados fueron recolocados del área para despejar la vialidad y también se realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Por su parte, autoridades de tránsito pidieron a los automovilistas respetar los señalamientos viales y respetar los límites de velocidad establecidos para evitar este tipo de incidentes, los cuales ponen en riesgo la vida de los conductores y terceros. Con respecto a la persona lesionada, no se tiene información detallada sobre su estado de salud y tampoco se especificó si requirió asistir a un hospital.

Fuente: Tribuna del Yaqui