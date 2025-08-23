Se escondía en Sinaloa: Capturan a Jesús tras casi matar a una mujer en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Los Mochis, Sinaloa.- En cumplimiento de una orden de aprehensión vigente por el delito de tentativa de feminicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la captura de un hombre identificado como Jesús 'N', de 64 años de edad, por herir con un objeto punzocortante a la víctima de nombre Silvia Patricia 'N', de 37 años, al interior de una tienda de Ciudad Obregón, así lo informó la dependencia este sábado 23 de agosto de 2025.

Mediante un boletín informativo, la Fiscalía de Sonora explicó que, gracias a un operativo coordinado con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se logró la detención del acusado en la ciudad de Los Mochis. Según los datos proporcionados por la institución, el ataque se registró el pasado 29 de septiembre de 2024 en el Canal Alto de la colonia Las Micas, ubicada al sur de la cabecera municipal de Cajeme.

De acuerdo con la investigación, la mujer se encontraba en el establecimiento cuando el detenido tuvo una fuerte discusión con ella derivado de una presunta queja sobre uno de los empleados del lugar. En medio del altercado, el sujeto agredió a la fémina con un arma blanca y le ocasionó heridas graves que pusieron en riesgo su vida. Sin embargo, la afectada logró sobrevivir gracias a que recibió la oportuna atención médica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso con la protección de las mujeres, la atención prioritaria a los delitos de género y la coordinación interinstitucional para garantizar que ningún hecho de violencia quede impune", expresó la Fiscalía de Sonora en el comunicado.

Derivado de las indagatorias preliminares, la FGJES pudo constatar que Jesús 'N' tiene antecedentes penales entre los años 1996 a 2010. En su historial figuran delitos como portación de armas prohibidas, tentativa de homicidio simple doloso, asalto en grado de tentativa, incumplimiento de obligaciones familiares, violencia intrafamiliar y amenazas. El traslado del individuo hacia Ciudad Obregón fue realizado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Una vez en tierras cajemenses, el presunto agresor fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para que enfrente el proceso legal correspondiente en Sonora. Se espera que en los próximos días o semanas se tengan avances sobre la situación legal del detenido, en base a los resultados de las investigaciones complementarias.

Fuente: Tribuna del Yaqui