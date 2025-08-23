Sonora enfrenta nuevos casos de rickettsiosis; dos personas pierden la vida

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En el último informe presentado por la Secretaría de Salud de Sonora se reveló que, durante la Semana Epidemiológica número 33, correspondiente al periodo del 10 al 16 de agosto de 2025, la entidad registró tres casos nuevos de Rickettsiosis, de los cuales dos personas lamentablemente perdieron la vida. Por supuesto, en TRIBUNA te contaremos todos los detalles sobre esta situación.

La dependencia señaló que las víctimas pertenecían a Hermosillo, Agua Prieta y Etchojoa; mientras tanto, en cuanto a las defunciones en ese tiempo, se reportó una en cada municipio, específicamente en Etchojoa y Hermosillo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce cualquier información adicional sobre los individuos afectados, aunque se espera que más adelante se den a conocer más pormenores.

En lo que va de 2025, se han confirmado un total de 62 contagios, de los cuales lamentablemente han fallecido 26 pacientes. Por su parte, Etchojoa ocupa, con una letalidad del 100 por ciento, el segundo lugar a nivel estatal en defunciones por esta enfermedad, debido a que se han registrado cuatro fallecimientos; en contraste, Hermosillo lo supera con cinco. En la tercera posición se encuentran Navojoa, Benito Juárez y Guaymas, con tres defunciones cada uno.

Los casos siguen presentándose

"La Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii (FMRR), transmitida por garrapatas, es la rickettsiosis de mayor importancia para la salud pública en México y Sonora. Al cierre preliminar de 2024, se registraron un total de 177 casos, de los cuales 65 fueron defunciones, con una letalidad del 37 por ciento. En la misma semana epidemiológica de 2024 se acumulaban 493 casos estudiados, 98 casos confirmados, de los cuales 28 fueron defunciones; por lo que en 2025 se registra un incremento del 9 por ciento en la notificación", señala un fragmento del informe.

Asimismo, según la página del Gobierno de México, la transmisión de este microorganismo se produce por la picadura de una garrapata infectada, con un periodo de incubación de 3 a 14 días, y los síntomas pueden incluir dolor de cabeza intenso, fiebre de 39?°C, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómito, anorexia y dolor abdominal. La gravedad de esta enfermedad varía, y su letalidad oscila entre el 5 y el 40 por ciento.

