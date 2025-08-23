Tragedia en San Luis Río Colorado: Camioneta atropella a una madre y a sus cuatro hijos

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- La tarde de este sábado 23 de agosto de 2025, un aparatoso accidente se registró en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, en donde una madre y sus cuatro hijos fueron embestidos por una camioneta particular sobre la avenida Obregón y calle 5ta. Servicios de emergencias y autoridades de los diferentes niveles de gobierno se trasladaron hacia el sector mencionado para atender la situación.

De acuerdo con reportes preliminares, elementos de Bomberos Voluntarios se presentaron en el lugar de los hechos a bordo de la unidad de rescate #65 y la ambulancia #63, quienes en coordinación con personal de la Cruz Roja, le brindaron la atención médica correspondiente a los cinco lesionados. Los primeros informes indicaron que los perjudicados fueron trasladados hacia un hospital de la región y el estado de salud de los involucrados se reporta estable.

Elementos de Tránsito y Policía Municipal de San Luis Río Colorado arribaron al sitio y acordonaron el perímetro para que los socorristas pudieran cumplir con su labor, además de realizar las diligencias pertinentes para el deslinde de responsabilidades. Hasta el momento no se tienen datos sobre si hay detenidos derivados de este lamentable hecho, por lo que quedará esperar un informe más detallado de las autoridades competentes.

Jornada violenta en San Luis Río Colorado

Durante la noche del viernes 22 de agosto y la madrugada de este sábado se reportaron dos sucesos violentos en el municipio fronterizo. Uno de ellos tuvo lugar en el fraccionamiento Chulavista II, sobre la avenida Árbol del Némi y Yucatecos, en donde alertó sobre la presencia de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. A pesar de la llegada por parte de los socorristas, la víctima ya no contaba con signos vitales.

Con respecto al acontecimiento registrado el viernes, vecinos de la colonia Federal denunciaron detonaciones de arma de fuego en la zona. A su llegada, efectivos policiales encontraron a un hombre con heridas de bala, por lo que solicitaron la intervención de la Cruz Roja. Los paramédicos lograron estabilizar al lesionado y lo llevaron a un nosocomio cercano, en donde permanecerá bajo supervisión médica.

Fuente: Tribuna del Yaqui