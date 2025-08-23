Un empleado herido y tres detenidos tras una pelea campal en bar de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 23 de agosto de 2025 se suscitó una pelea campal al interior y exterior de un conocido bar ubicado sobre la calle 5 de Febrero, entre Zaragoza y Nicolás Bravo, en Ciudad Obregón, Sonora. Los primeros informes indican que el hecho violento dejó como saldo una persona lesionada y tres más detenidos por parte de elementos policiacos que acudieron al sitio para controlar la situación.

Según diversos reportes, uno de los detenidos comenzó a golpear fuertemente una mesa del negocio, por lo que un guardia de seguridad le llamó la atención. No obstante, el cliente reaccionó de manera violenta a la advertencia del empleado del lugar y, con la ayuda de sus dos acompañantes, se fueron a los golpes contra el sujeto. El suceso activó el Código Rojo, lo que provocó una intensa movilización por parte de las fuerzas del orden.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme acudieron al sector y trasladaron al trabajador herido, quien presentaba una herida en la frente y abundante sangrado, hacia un hospital de la localidad para recibir la atención médica correspondiente. Los uniformados aseguraron el perímetro para realizar las investigaciones preliminares del caso y deslindar responsabilidades en esta riña registrada en la zona centro de la ciudad.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme atendieron la situación.

Casi al final, los disturbios se extendieron hacia la calle y esto provocó que un establecimiento y un vehículo March de color rojo sufrieran daños materiales. Los oficiales procedieron con los respectivos arrestos de los tres involucrados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para conocer su situación legal en los últimos días.

Hombre muere apuñalado en el hospital

En otro caso similar ocurrido en Ciudad Obregón, durante las primeras horas de este sábado, un hombre arribó al área de Urgencias de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y presentaba una heridas con arma blanca producto de una riña registrada en el ejido Mora Villalobos, mejor conocido como Campo 29. El individuo no resistió y perdió la vida a causa de la gravedad de las lesiones que sufrió.

Fuente: Tribuna del Yaqui