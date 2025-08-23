Violencia en San Luis Río Colorado deja un fallecido y un lesionado en menos de 24 horas

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Este sábado 23 de agosto de 2025 se registró un terrible ataque armado alrededor de las 00:00 horas en el fraccionamiento Chulavista II, sobre la avenida Árbol del Némi y Yucatecos. Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes procedieron a revisar a la persona herida con impactos de bala, aunque lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información extraoficial, en el lugar también se contó con la presencia del Mando Único Policiaco, así como de elementos periciales de la Fiscalía de Sonora, quienes iniciaron con las investigaciones correspondientes y levantaron la carpeta de investigación. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos; en caso de que surjan más datos, como siempre, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Noche violenta

Por otra parte, el pasado viernes 22 de agosto, aproximadamente a las 11:20 horas, algunos habitantes de la colonia Federal, en la avenida Jalisco y calle 25, denunciaron fuertes detonaciones en la zona. Una vez que las autoridades locales llegaron a la escena, se percataron de que había un hombre con lesiones producidas por arma de fuego. De hecho, paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de trasladarlo a un hospital cercano.

Dos ataques armados

Asimismo, el martes fue asesinado a balazos un individuo alrededor de las 18:00 horas en las calles Pascual Ortiz Rubio y Campeche, en la colonia Industrial. Vecinos relataron que, tras escuchar los disparos, al salir a la vía pública observaron el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años. Los agentes recorrieron la zona en búsqueda de los responsables, pero a pesar de los esfuerzos no lograron obtener éxito.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna