Accidente en CDMX: Ministro electo Arístides Guerrero es hospitalizado tras fuerte choque

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado viernes, elementos de diferentes corporaciones de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la avenida Río Churubusco luego de que se registrara un accidente vehicular que dejó como saldo tres víctimas heridas. El siniestro involucró al ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero García, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con un comunicado oficial compartido por el equipo del ministro, los hechos ocurrieron la noche del viernes 22 de agosto de 2025, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local cuando el ministro electo regresaba a la capital del país después de participar en un evento organizado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE). Durante el trayecto, el automóvil en el que viajaba fue impactado por otro vehículo.

El siniestro provocó que Guerrero García sufriera fracturas en tórax y nariz, lesiones que requirieron de intervenciones quirúrgicas. No obstante, el equipo del ministro señaló que Arístides Guerrero se encuentra estable y en proceso de recuperación, con un pronóstico positivo que le permitirá asumir su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 1 de septiembre de 2025.

El boletín también indicó que en el mismo vehículo se encontraban el conductor y dos acompañantes, quienes resultaron con fracturas en extremidades. Todos fueron trasladados a un hospital cercano donde recibieron atención médica inmediata.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) desplegó personal para asegurar la zona del accidente y facilitar el tránsito vehicular, ya que la avenida Río Churubusco presentó afectaciones en la circulación debido a la presencia de unidades médicas y de la policía. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del choque.

¿Quién es Arístides Guerrero, ministro electo de la SCJN?

Arístides Guerrero, de 41 años, es originario de la CDMX y cuenta con una amplia formación académica en derecho. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también obtuvo una maestría y un doctorado. Su elección como ministro se consolidó en la jornada judicial del pasado 1 de junio, en la que consiguió tres millones 584 mil 825 votos, cifra que representó el 3.07 por ciento del total.

Fuente: Tribuna