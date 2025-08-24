Accidente en Ciudad Obregón: Volcadura en la carretera México 15 moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas de este domingo, se registró un accidente tipo volcadura sobre la Carretera Federal México 15, a la altura de la planta cervecera Constellation Brands, en Ciudad Obregón, al sur del estado de Sonora. Este siniestro generó la movilización de autoridades y provocó expectación entre los automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el incidente ocurrió la mañana de este domingo 24 de agosto de 2025, alrededor de las 07:00 horas, tiempo local, en la zona referida de Cajeme. El percance se dio, presuntamente, porque el conductor de un vehículo Honda Civic de color gris, que manejaba a exceso de velocidad, perdió el control de su unidad. Esto provocó que este se saliera del camino y terminada volcado a un costado de la vía.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Cuando los cuerpos de seguridad y rescate llegaron al sitio del incidente, encontraron la unidad sin conductor ni pasajeros en el interior, lo que abrió diversas hipótesis en torno a lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la persona que manejaba el automóvil huyó del sitio por sus propios medios tras el accidente, o si fue auxiliada por otros automovilistas y trasladada a un hospital para recibir atención médica antes del arribo de las autoridades. Debido a la falta de información sobre el paradero del conductor, personal de tránsito y elementos de seguridad acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes.

El percance provocó que por algunos minutos el tránsito en la carretera México 15 se viera parcialmente afectado. Mientras, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional División Caminos tomaron control de la zona con el objetivo de garantizar la seguridad vial y evitar nuevos incidentes mientras se retiraba el automóvil.

Al no encontrarse personas lesionadas en el lugar, no fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para traslados inmediatos.

En tanto, el vehículo será asegurado por grúas y trasladado a un corralón, donde permanecerá bajo custodia en tanto la autoridad correspondiente realice las diligencias. Se espera que, a través del número de placas y otros datos del automóvil, se logre ubicar al propietario y esclarecer si era la persona que conducía al momento de la volcadura.

Fuente: Tribuna