Accidente en Ecatepec: Combi se vuelca en la México-Pachuca y deja una víctima mortal

Ecatepec, Estado de México.- La mañana de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex) desplegaron un operativo en la autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Ecatepec, luego de que se reportara la volcadura de una unidad de transporte público con al menos 20 personas a bordo. El siniestro, por desgracia, dejó una víctima letal y varios heridos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el incidente ocurrió la mañana de este domingo 24 de agosto de 2025, alrededor de las 9:00 horas, tiempo local, en el kilómetro 14.2 de dicha autopista, en dirección hacia la capital mexicana. La combi de transporte público, que había salido de San Cristóbal Ecatepec con destino al paradero de Indios Verdes, perdió el control hasta volcarse sobre el asfalto.

El incidente, ocurrido a la altura de Ecatepec, dejó una muerta. Foto: Facebook

En la unidad viajaban 19 pasajeros y el conductor, quienes resultaron con diferentes tipos de lesiones. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Al lugar acudieron equipos de rescate, paramédicos, elementos de seguridad pública y de la Guardia Nacional, quienes de inmediato realizaron labores de auxilio para evacuar a los heridos y estabilizar a quienes presentaban mayor gravedad.

Según la información preliminar, once personas fueron trasladadas a hospitales privados y al Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas. De este grupo, cinco se encuentran en estado crítico y reciben atención médica especializada.

En el sitio del accidente se confirmó el fallecimiento de una mujer, quien perdió la vida al momento del impacto, lo que derivó en el inicio de los protocolos forenses para el levantamiento del cuerpo. Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió a la zona para realizar las diligencias correspondientes, mientras que peritos de tránsito iniciaron con el levantamiento de evidencias.

Las primeras indagatorias apuntan a que una posible falla mecánica habría sido la causa de la volcadura; sin embargo, las autoridades señalaron que será necesario esperar los dictámenes oficiales para esclarecer las circunstancias que originaron el percance. El conductor de la combi fue asegurado y presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal en tanto avanza la investigación.

