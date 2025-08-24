Adulto mayor muere atropellado en Sinaloa; perro no se separa del cuerpo de su dueño

Comparta este artículo

Los Mochis, Sinaloa.- Durante la noche del sábado 23 de agosto de 2025 se reportó la muerte de un adulto mayor de 84 años de edad, identificado como Leonardo 'N', en la calle principal del fraccionamiento Las Canteras, en Los Mochis, Los reportes preliminares arrojaron que el hoy occiso había salido de su domicilio para comprar las croquetas para su perro, pero al salir de una tienda de conveniencia, fue arrollado por el conductor de una camioneta.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal Los Noticieristas, la víctima tenía domicilio en la colonia Nuevo Siglo, ubicada al sur de la cabecera municipal de Ahome. En el lugar de los hechos trascendió que el anciano se disponía a cruzar la calle Pasadena, en el mencionado sector, cuando fue arrollado por un automovilista que circulaba a bordo de una camioneta Nissan de color blanco, cuya identidad por el momento se desconoce.

Producto del impacto, Leonardo 'N' sufrió una fuerte lesión en la cabeza y quedó tendido sobre el pavimento. Gracias a un llamado ciudadano, los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome se presentaron en el sitio y le brindaron los primeros auxilios al hombre, aunque, minutos más tarde, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y procedieron a cubrir el cuerpo con una sábana de color azul.

Una vez confirmado el deceso, elementos de Tránsito Municipal acordonaron el perímetro para que personal de la Vicefiscalía Regional Zona Norte diera fe del hecho, además de cumplir con las diligencias correspondientes en el sitio. Posteriormente se ordenó el levantamiento y el traslado del cadáver hacia las instalaciones de una funeraria local, en donde se le practicará la autopsia de ley y así ser entregado a sus familiares.

Cabe mencionar que, durante los trabajos en el área, el perro se quedó junto al cuerpo sin vida de quien fuera su amo, así lo mencionaron algunos testigos del lamentable suceso. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal han confirmado qué pasará con el responsable, pues hasta la publicación de esta nota periodística no se han proporcionado detalles sobre alguna detención en el lugar de los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui