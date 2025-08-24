Autobús cae a barranco en carretera México-Tuxpan: Confirman tres muertos y 21 heridos

Comparta este artículo

Huauchinango, Puebla.- La mañana de este sábado, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Puebla, en coordinación con personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la carretera federal México–Tuxpan, luego de que se reportara la volcadura de un autobús de pasajeros que terminó cayendo a un barranco en el municipio de Huauchinango, en la Sierra Norte del estado. El siniestro dejó un saldo de tres muertos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este sábado 23 de agosto de 2025, alrededor del mediodía, a la altura del kilómetro 100, en un paraje conocido como Finca Alegre. El autobús, perteneciente a la línea Futura y con destino a la Ciudad de México (CDMX), se salió del camino tras tomar una curva a exceso de velocidad, lo que provocó que la unidad cayera varios metros hacia un barranco.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El incidente movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Puebla. Foto: Facebook

Testigos que circulaban por la zona fueron los primeros en auxiliar a las víctimas, mientras solicitaban apoyo de las autoridades y cuerpos de emergencia mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. En el sitio se desplegaron elementos de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y personal de Protección Civil para acordonar la zona y coordinar las labores de rescate.

En tanto, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y de Protección Civil de Huauchinango brindaron atención inmediata a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales de la región y de la capital poblana.

El saldo preliminar informado por el Gobierno de Puebla es de tres personas fallecidas y 21 más lesionadas, dos de ellas en estado grave. Se detalló que dos personas perdieron la vida en el lugar del accidente, mientras que una mujer falleció cuando era trasladada en helicóptero hacia el Hospital de Traumatología y Ortopedia de San Pablo Xochimehuacán, en la ciudad de Puebla.

Las autoridades estatales informaron que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente. Entre las primeras acciones, se procedió a la detención del conductor identificado como Emmanuel Adrián 'N', quien también resultó lesionado. De acuerdo con la Guardia Nacional, se le responsabiliza por el percance debido a que presuntamente manejaba a exceso de velocidad en una zona de curvas pronunciadas. Las pesquisas continuarán.

Fuente: Tribuna