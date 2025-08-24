Autoridades de Sinaloa localizan almacenes con casi 4 mil litros de químicos para drogas

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Como resultado de diversas acciones operativas implementadas por fuerzas federales en el Estado de Sinaloa, este fin de semana se informó sobre el aseguramiento de un volumen importante de sustancias químicas y equipo diverso, presuntamente utilizado para el procesamiento de drogas sintéticas. Los operativos se realizaron mediante reconocimientos terrestres en distintas localidades de los municipios de Culiacán, Elota y Mocorito.

Las intervenciones se concentraron en los poblados de Estancia de los García Portezuelo, El Sifón y Los Vasitos, en el municipio de Elota; así como en la comunidad de Baila, perteneciente al mismo municipio, y en la localidad de El Zapote de los Moyas, en Mocorito. En estos puntos estratégicos, el personal federal localizó varios almacenamientos que contenían los materiales ahora bajo resguardo. El inventario total de las sustancias líquidas aseguradas asciende a 3,880 litros.

En detalle, se incautaron mil 350 litros de una sustancia química no especificada, contenida en recipientes con la leyenda manuscrita "Momo". Adicionalmente, se decomisaron 200 litros de thinner, mil 310 litros de acetona, 250 litros de metil, 250 litros de tolueno, 200 litros de alcohol bencílico, 150 litros de cloro, 120 litros de glicerina y 80 litros de ácido sulfúrico. En cuanto a materiales sólidos, se aseguraron 50 kilos de sosa cáustica.

Junto con los precursores químicos, se localizó equipamiento de procesamiento que incluye una mezcladora y un destilador. También se encontraron múltiples contenedores y utensilios como hieleras, tinas cubiertas, ollas metálicas y de peltre, y un total de 37 tambos y bidones vacíos. Todo el material decomisado ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar las carpetas de investigación correspondientes y proceder conforme a la ley.

Fuente: Tribuna