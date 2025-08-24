CJNG señala a Marina del Pilar por permitir cobro de piso a otros grupos criminales

Comparta este artículo

Ensenada, Baja California.- Durante la mañana de este domingo 24 de agosto de 2025, dos narcomantas fueron localizadas en diferentes puntos de Ensenada. Las lonas estaban firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en ellas se acusa a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, de permitir que otros grupos criminales realicen el cobro de piso a comerciantes y negocios del sector pesquero ante la inoperancia del vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo.

Según informes policiales, aproximadamente a las 06:12 horas de este domingo, un reporte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Calidad de Contacto Ciudadano (C5), alertó sobre la presencia de una manta colocada sobre la carretera hacia el Sauzal, a la altura del puente de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en las inmediaciones donde se ubica el letrero de Bienvenidos a Ensenada.

Hasta el lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Ensenada y confirmaron la presencia de una lona de color blanco firmada por el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', con letras rojas. Minutos más tarde, alrededor de las 06:15, un nuevo reporte del C5 alertó a las diferentes corporaciones policiales sobre el hallazgo de otra narcomanta en la avenida Reforma y calle Manuel Ávila Camacho, en la colonia Praderas del Ciprés.

Este segundo descubrimiento se realizó a la altura del puente de Gobierno del Estado, hasta donde se movilizaron unidades oficiales y constataron la presencia de la lona con las mismas características que la anterior. Posteriormente se solicitó la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California, quien se encargó de recabar los indicios y así comenzar con las investigaciones correspondientes del caso.

Esta no es la primera vez que grupos criminales dejan este tipo de mensajes hacia la gobernadora Marina del Pilar. Hace uno año, a través de una narcomanta colocada en el puente de la avenida López Mateos y Calzada Independencia, en Mexicali, un grupo criminal envió una advertencia hacia la mandataria estatal por el supuesto nexo entre una célula delictiva rival y el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán.

Fuente: Tribuna del Yaqui