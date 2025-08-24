Dan casi 3 siglos de cárcel a 'El Jabón' por muerte del hijo del escritor Javier Sicilia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, como resultado de un extenso proceso judicial, fue dictada una sentencia de 293 años de prisión en contra de José Luis Luquin Delgado, alias 'El Jabón'. La resolución fue dictada por un juez federal tras acreditarse su plena responsabilidad en múltiples delitos graves.La FGR presentó las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones.

Se trata de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y portación de arma de fuego. Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial determinó la imposición de una sanción económica de dos millones quinientos treinta mil trescientos ochenta y seis pesos. Los hechos por los cuales Luquin Delgado fue sentenciado se remontan a marzo del año 2011 en el Estado de Morelos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora sentenciado formó parte de un grupo de individuos armados que privó de la libertad a siete personas en el municipio de Jiutepec. Posteriormente, las víctimas fueron asesinadas en la colonia Villas del Descanso, ubicada en la misma demarcación. Las indagatorias señalan que, tras cometer los homicidios, los responsables trasladaron los cuerpos al municipio de Temixco.

En el lugar los abandonaron en el interior de un vehículo. El hallazgo fue confirmado en su momento por personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que inició las primeras diligencias. Entre las siete víctimas se encontraba Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor Javier Sicilia. Esta sentencia se suma a otras condenas obtenidas previamente por la FGR en relación con el mismo evento delictivo.

En diciembre de 2024, se dictaron sentencias a otros dos implicados: Julio de Jesús Radilla Hernández, quien recibió una pena de 309 años y ocho meses de prisión y una multa de 2 millones 535 mil 171 pesos, y Ángel Taboada Villanueva, condenado a 290 años de cárcel y al pago de 2 millones 405 mil 781 pesos. Las investigaciones vincularon a los tres individuos sentenciados con una organización criminal conocida como Cártel del Pacífico Sur.

Dicha estructura criminal, según informes de inteligencia, se formó a partir de una escisión del grupo delictivo de los Beltrán Leyva. La comprobación de su pertenencia a esta grupo fue fundamental para configurar el delito de delincuencia organizada.

Fuente: Tribuna