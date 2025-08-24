Decomisan 12 máquinas tragamonedas al sur de Hermosillo; operaban por fuera de negocio

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Municipal de Hermosillo efectuaron un operativo que derivó en el aseguramiento de 12 máquinas tragamonedas. Dicha acción se realizó en un inmueble que funciona como establecimiento comercial, ubicado en el bulevar Coyote Iguana, de la colonia Palo Verde Indeur, al sur de Hermosillo, durante la misma, se entrevistó a una empleada.

La persona manifestó tener 2 semanas laborando en el lugar y señaló que su función era únicamente atender el negocio, desconociendo que las máquinas tragamonedas estuvieran prohibidas. Como resultado del operativo, se aseguraron las 12 máquinas, las cuales quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas para continuar con las investigaciones correspondientes.

Este caso refrenda el compromiso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) con el combate a actividades ilícitas relacionadas con el juego ilegal y la protección del orden público", se lee en el comunicado.

Este mismo domingo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que autoridades formularon imputación en contra de Walter Francisco 'N', de 25 años de edad, después que fue detenido en días recientes por su presunta responsabilidad en los delitos de robo empleando violencia y amenazas, así como robo calificado agravado, con machete, en contra de diversas víctimas en Hermosillo.

Durante las audiencias iniciales derivadas de las órdenes de aprehensión ejecutadas en su contra, el Ministerio Público presentó pruebas sobre los hechos imputados, mientras que el juez le impuso prisión preventiva justificada, como medida cautelar. De acuerdo con la carpeta de investigación, uno de los crímenes sucedió el 3 de febrero de 2025, alrededor de las 16:00 horas, en un parque ubicado en la colonia Las Pilas.

En el lugar, el señalado amagó con un machete a la víctima Guillermo 'N' para despojarlo de un reloj, una cartera con 300 pesos en efectivo y posteriormente lo golpeó en la cabeza, amenazándolo de muerte antes de huir del lugar. Otro de los hechos ocurrió el pasado 12 de julio, aproximadamente a las 22:30 horas, en las inmediaciones de la colonia Centro, donde el agresor, acompañado de diversas personas, asaltó a dos personas.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora