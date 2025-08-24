Detienen a cinco personas tras persecución en Ciudad Obregón; uno de ellos sería policía

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este domingo 24 de agosto, tuvo lugar un fuerte despliegue de autoridades que culminó con la detención de cinco personas en la zona sur de Ciudad Obregón. El arresto se produjo después de una persecución vehicular en la que participaron corporaciones de distintos niveles de Gobierno. Durante la inspección del vehículo involucrado, se localizó un arma de fuego tipo pistola.

Los hechos iniciaron cuando elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detectaron un vehículo circulando a exceso de velocidad sobre la calle Tabasco, cerca de la colonia Las Palmas. Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los oficiales, lo que dio inicio a un seguimiento por varias colonias del sector. La persecución concluyó minutos más tarde gracias a la intervención de otras autoridades.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y personal de la Secretaría de Marina (Semar) brindaron apoyo para interceptar la unidad. Como resultado de la inspección, se encontró un arma de fuego oculta debajo de uno de los asientos. De manera extraoficial, trascendió que entre los detenidos se encuentra un presunto elemento activo de Tránsito Municipal de Cajeme, identificado como José Ramón Domínguez Castelo.

Tanto los cinco individuos arrestados como el vehículo y el arma asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que será la encargada de realizar las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica de los implicados: tres hombres y dos mujeres.

El arma de fuego encontrada dentro del vehículo

En otro hecho reciente, un grupo de secuestradores fue capturado y una persona fue liberada en la zona norte de Ciudad Obregón. Autoridades de los tres niveles de Gobierno realizaron la acción después de recibir un reporte anónimo que los alertaba por hechos ilícitos en la colonia Agrónomos, donde por fortuna lograron el rescate de una persona privada de su libertad, así como el aseguramiento de tres armas largas, un arma corta, 20 cargadores, 570 cargadores, 15 municiones, tres chalecos tácticos, una cubeta con artefactos conocidos como ponchallantas.

Fuente: Tribuna