Difunden VIDEO de la pelea campal afuera de un conocido bar en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del sábado 23 de agosto de 2025 se reportó una riña al interior de un conocido bar de Ciudad Obregón, Sonora, disturbios que se trasladaron hasta la vía pública. Los hechos se registraron dentro y en las inmediaciones de un establecimiento ubicado sobre la calle 5 de Febrero, entre Zaragoza y Nicolás Bravo, en la zona centro. La pelea campal dejó como saldo a un empleado herido y tres detenidos, según fuentes policiales.

De acuerdo a información preliminar, uno de los involucrados comenzó a golpear de forma desmedida una mesa del negocio, por lo que recibió una advertencia por parte del guardia de seguridad del lugar. Sin embargo, el cliente reaccionó violentamente ante el llamado de atención y se fue a los golpes con el trabajador, con la ayuda de dos acompañantes. El suceso activó el Código Rojo y efectivos de la Policía Municipal arribaron al sitio para controlar el conato de bronca.

Una conductora captó el momento en video y en él se puede ver cómo el guardia llegó hasta la mitad de la calle e intercambió golpes con un sujeto de camisa azul, quien posteriormente terminó cayó al pavimento. En ese momento, el agresor se levantó y derribó al elemento de seguridad mientras que una mujer entró a escena y agredió al empleado con una silla. Una vez en el suelo, otros individuos patearon y golpearon con objetos al trabajador del bar.

Un negocio del sector sufrió daños materiales a causa de los disturbios.

Ya le marqué a la patrulla, pero no llega ninguna patrulla. Se están dando con todo. Yo mejor me hago a un lado, voy a dejar que terminen porque viene uno con un palo. Me da miedo que me quiebren el vidrio", narró la ciudadana Paola Diaz durante la grabación que fue difundida en la red social Facebook.

A su llegada, oficiales municipales constataron que el encargado de seguridad del bar presentaba una herida en la frente y abundante sangrado, por lo cual fue trasladado de emergencia a un hospital de la localidad para recibir atención médica. También se confirmaron daños materiales en un negocio de la zona y en un vehículo March de color rojo. Los agentes se encargaron de efectuar los respectivos arrestos y las diligencias correspondientes en el área.

Fuente: Tribuna del Yaqui