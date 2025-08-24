'El Mayo' Zambada se declarará culpable este lunes según el Departamento de Justicia de EU

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Será este lunes 25 de agosto de 2025 cuando Ismael 'El Mayo' Zambada, el líder y uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, se declare culpable ante las autoridades de Estados Unidos por crímenes que están relacionados con el narcotráfico. La información fue dada a conocer mediante un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De acuerdo con la información, la fiscal general de EU, Pam Bondi, dará una conferencia de prensa después de la declaración de culpabilidad.

Según la información compartida, la declaración de culpabilidad de Zambada será aproximadamente a las 15:00 horas (hora local). Hay que recordar que ya se había hablado del acuerdo de culpabilidad al que llegó 'El Mayo' con las autoridades de Estados Unidos; con esto el narcotraficante suavizará su sentencia y pasará a colaborar con las autoridades de EU. En la conferencia donde se darán las primeras declaraciones tras el acuerdo, estará el fiscal del distrito este de Nueva York, Joseph Nocella Jr. Cabe señalar que el gobierno de Estados Unidos informó que no buscará la pena de muerte contra 'El Mayo'.

Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas; sin embargo, se desconoce si aceptará haber cometido todos los delitos o solo algunos de ellos. Según una fuente de la agencia de noticias EFE, 'El Mayo' podría pedir no ser recluido en un penal de máxima seguridad, una reducción de condena o mayor acceso a su familia. Cabe señalar que el caso de Zambada está en manos de Brian Cogan, el mismo juez que le impuso cadena perpetua a 'El Chapo' y lo envió a una cárcel de máxima seguridad en el estado de Colorado.

'El Mayo' Zambada intentó comparecer

Hay que recordar que 'El Mayo' Zambada llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares para evitar comparecer en juicio a cambio de entregar información sensible a las autoridades de Estados Unidos.

¿Qué cargos enfrenta 'El Mayo'?

Como ya se mencionó, son 17 acusaciones federales relacionadas con su papel como líder del Cártel de Sinaloa, pero las principales son:

Tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia EU.

Coordinación de operaciones de delincuencia organizada.

Lavado de dinero a gran escala.

Uso y portación de armas de fuego para actividades criminales.

