Encuentran a hombre sin vida en lo alto de un cerro en Sonora; tenía meses en el sitio

Sásabe, Sonora.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó sobre el hallazgo de una persona sin vida durante una jornada de búsqueda realizada el pasado viernes 22 de agosto, en el municipio de Sásabe, al norte de Sonora. El descubrimiento tuvo lugar en la parte alta del cerro conocido como San Carlos, una zona de difícil acceso. La noticia fue comunicada por la grupo de mujeres a través de sus redes sociales.

Compartieron algunas imágenes para documentar el hallazgo y proporcionar detalles del hecho. De acuerdo con el informe del colectivo, el cuerpo del hombre presentaba un avanzado estado de descomposición y deshidratación, descrito como "acartonamiento". Esta condición física sugiere que la persona habría fallecido varios meses antes de su localización, permaneciendo a la intemperie durante un tiempo prolongado.

Tras el descubrimiento, el colectivo notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). En respuesta, personal de la institución se trasladó al sitio para asegurar la escena, iniciar con las diligencias periciales y comenzar los procedimientos legales para el reconocimiento de la víctima. Hasta el momento, la identidad del fallecido permanece como desconocida, debido al mal estado de los restos y a que no portaba ninguna identificación.

Como señas particulares, se informó que la víctima vestía ropa tipo camuflaje, un chaleco táctico y calzado de trabajo. El cuerpo fue encontrado bajo una pila de rocas, por lo cual se cree que podría haber sido un intento de ocultarlo. El mismo fue levantado por los servicios forenses y trasladado a las instalaciones en la ciudad de Caborca, donde se le practicarán los análisis genéticos y antropológicos necesarios.

Durante esta jornada, el colectivo estuvo acompañado por elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Finalmente, Madres Buscadoras de Sonora solicitó a las personas que tengan un familiar desaparecido que se acerquen a la Fiscalía de Sonora para solicitar información sobre este hallazgo, ya que su colaboración podría ser clave para el proceso de identificación.

Fuente: Tribuna