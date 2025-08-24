Estaban entre la maleza: Localizan a hombre y mujer asesinados a balazos en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Un nuevo ataque armado se registró en Culiacán, Sinaloa, en donde un hombre y una mujer perdieron la vida a causa de los disparos de arma de fuego. El hecho se suscitó durante la mañana de este domingo 24 de agosto de 2025 y tuvo lugar en una vivienda ubicada en la colonia Buenavista, al nororiente de la capital del estado. El asesinato a balazos de la pareja movilizó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, la mujer asesinada fue identificada como Keyla Yuniko 'N', de 25 años de edad y con domicilio en la mencionada demarcación. Por su pareja, el sujeto fue reconocido bajo el alias de 'El Barbas', quien fue descrito como una persona de complexión delgada y tez morena clara, además trascendió que vestía una playera negra y un pantalón verde olivo.

Según reportes policiales, aproximadamente a las 10:15 horas de este domingo, una llamada a las líneas de emergencias alertó a las corporaciones policiacas sobre el hallazgo de dos cuerpos en la calle Apolo, entre Cosmos y Fobos. Atendiendo el llamado ciudadano, elementos de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron hacia el sector y constataron la presencia de las víctimas, quienes se encontraban entre la maleza de un barranco.

Los efectivos procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla y solicitaron la intervención de la Dirección General de Investigación Pericial para cumplir con los trabajos de campo en el sitio. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de las diligencias correspondientes y ordenó el traslado de los cadáveres hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde serán resguardados por el Ministerio Público.

Al lugar de los hechos también arribó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como primeros respondientes, no obstante, no lograron localizar a las víctimas. Minutos más tarde, autoridades recibieron la información sobre el punto exacto, por lo que elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano finalmente pudieron dar con los cuerpos.

Fuente: Tribuna del Yaqui