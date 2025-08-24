Golpe al crimen en Sonora: Ejército y Guardia Nacional decomisan arsenal; hay dos detenidos

Comparta este artículo

Sonoyta, Sonora.- Este fin de semana, un operativo conjunto en el municipio de Sonoyta, al noroeste del estado de Sonora, culminó con el aseguramiento de un importante arsenal y la detención de dos personas. La acción fue encabezada por elementos de la Coordinación Estatal, en colaboración con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, durante una revisión de rutina en la aduana de la localidad fronteriza.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron el día de ayer, sábado 23 de agosto, cuando personal de la Guardia Nacional marcó el alto a un vehículo de la marca Ford que ingresaba por el carril A1, con el propósito de verificar su legal procedencia. En la inspección de la unidad, los agentes localizaron armas de alto poder y un cargamento de municiones que, por sus características, suelen ser empleados en actividades vinculadas con la delincuencia organizada.

Los hechos ocurrieron este fin de semana en Sonoya, Sonora. Foto: Facebook

En total, el decomiso incluyó:

Una ametralladora Browning calibre .50 mm

10 armas largas de diferentes calibres

armas largas de diferentes calibres Tres pistolas, 64 cargadores

Una mira telescópica

Más de 14 mil cartuchos útiles.

Todo este material fue embalado y trasladado al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de continuar con las investigaciones y determinar la responsabilidad de los dos detenidos. De igual forma, los dos masculinos, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron turnados al Ministerio Público Federal, donde se determinará su situación legal.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el destino de este arsenal, así como si los ahora aprehendidos estarían vinculados con un grupo delictivo de México. Las pesquisas por estos hechos violentos continuarán. La presencia coordinada de fuerzas federales y estatales en Sonoyta forma parte de las estrategias de seguridad implementadas para contener el tráfico de armas y fortalecer la vigilancia en zonas fronterizas.

En este contexto, la Guardia Nacional reiteró su compromiso de mantener operativos permanentes de revisión, con el objetivo de impedir el ingreso de material bélico a territorio nacional.

