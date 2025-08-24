Ignacio 'N' consumía bebidas alcohólicas con un compañero y lo mató con una piedra

Comparta este artículo

Linares, Nuevo León.- Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones concretó la detención de un hombre identificado como Ignacio 'N', de 42 años de edad, por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano, en hechos ocurridos el miércoles 20 de agosto del presente año en el municipio de Linares, Nuevo León. Una vez capturado, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial para definir su situación legal.

En cumplimiento de una orden de aprehensión, autoridades detuvieron al sujeto en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, el día del ataque, el sospechoso se encontraba conviviendo con el afectado Noé 'N', de 54 años de edad, durante una reunión en la que hubo consumo de bebidas alcohólicas y que tuvo lugar en el ejido San Pedro Garza García, en Linares.

Durante el convivio que se realizó en un entronque de caminos que conducen a los ranchos El Avileño y Las Carolinas, los involucrados comenzaron a discutir y la situación escaló hasta los golpes. Según el informe de las autoridades, Ignacio 'N' tomó una piedra del suelo y golpeó a la víctima en la cabeza, así como en otras partes de su cuerpo hasta dejarlo inconsciente y posteriormente escapar del lugar con rumbo desconocido.

Vecinos del sector reportaron el suceso y, en el sitio, elementos policiacos confirmaron que Noé 'N' ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicó la autopsia correspondiente. Finalmente, enterados del caso, autoridades de Nuevo León pusieron en marcha las investigaciones, obtuvieron la orden de aprehensión y capturaron al presunto responsable.

Tras su detención, el acusado fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien se encargará de determinar si Ignacio ‘N’ es o no culpable en los próximos días o semanas, con base en los resultados de las indagatorias complementarias del caso.

