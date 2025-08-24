Kevin Arturo atacó con arma blanca a su pareja y se autolesionó; fue capturado en Edomex

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Autoridades del Estado de México lograron la detención de Kevin Arturo 'N', quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa. La captura se realizó en el municipio de Cuautitlán, como resultado de un operativo entre agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Los hechos por los que este sujeto era requerido por la justicia ocurrieron el pasado 16 de mayo en un domicilio de la colonia Valle Verde, en Toluca. De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora detenido se encontraba con su pareja sentimental, una joven de 22 años de edad, cuando presuntamente la agredió físicamente. La indagatoria señala que habría utilizado un arma punzocortante y realizado maniobras para intentar asfixiarla.

La situación escaló hasta que la víctima logró pedir auxilio, lo que provocó la intervención de una tercera persona que acudió en su ayuda. Según los informes, el presunto agresor se habría autolesionado antes de abandonar el lugar. Una vez que el Ministerio Público fue notificado del suceso, se iniciaron las diligencias correspondientes para recabar pruebas y acreditar la probable participación de Kevin Arturo 'N' en el crimen.

Con las evidencias reunidas, un juez de control emitió una orden de aprehensión, la cual fue posteriormente ejecutada por las fuerzas de seguridad en Cuautitlán. Tras su detención, el individuo fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. En dicho lugar permanecerá interno a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica en las próximas audiencias.

Fuente: Tribuna y FGJEM