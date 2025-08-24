Muere niña por desnutrición en Sinaloa; padres la habrían abandonado en el hospital

Comparta este artículo

Los Mochis, Sinaloa.- Este domingo 24 de agosto de 2025 se informó sobre el deceso de Maydani 'N', una menor de 7 años de edad en el Hospital General de Los Mochis. Según los reportes preliminares, la víctima perdió la vida a causa de desnutrición y tuberculosis tras presuntamente haber sido abandonada por sus padres en el nosocomio desde el pasado 25 de junio del presente año. Autoridades municipales y estatales confirmaron que las investigaciones correspondientes ya están en marcha.

De acuerdo con datos proporcionados por medios locales, la víctima tenía su domicilio en el ejido La Arrocera, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa, y había sido llevada a la clínica por sus progenitores el 2 de junio. Trascendió que los padres acompañaron a la niña hasta el 25 de junio, día en el que desaparecieron dejándola a su suerte mientras recibía atención médica por parte de los especialistas encargados.

Tras estar un mes y 22 días luchando por su vida, la infante falleció este domingo. Una vez confirmada la muerte de la Maydani 'N', personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentó en el hospital para dar fe del deceso e iniciar con las investigaciones correspondientes a la ley. Hasta el momento no se tiene conocimiento sobre la identidad de los padres de la menor, sin embargo, las autoridades trabajan para dar con su paradero.

Las autoridades municipales y estatales ya investigan el caso, para dar con los padres de la menor a quien dejaron abandonada a su suerte. De manera extraoficial se ha informado que los tutores de Maydani 'N' podrían ser jornaleros agrícolas, originarios de la sierra de Chihuahua”, explicó el medio Los Noticieristas con respecto a los pocos datos que se tienen sobre los papás de la niña.

Finalmente se indicó que el cuerpo de la pequeña fue trasladado a una funeraria local con la intención de realizar la autopsia de ley, método por el que se conocerá con exactitud las causas de su muerte. Por otro lado, el cadáver será resguardado por la instancia competente hasta que pueda ser reclamado por un familiar directo a través de la documentación requerida.

Fuente: Tribuna del Yaqui