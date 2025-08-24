Reportan presunto 'levantón' a 'El Padrinito Toys'; ya había sido víctima de un atentado

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- En medio del ambiente de violencia que se vive en diferentes regiones del estado de Sinaloa, un nuevo reporte advirtió sobre la presunta privación de la libertad de Samuel Ibarra Aispuro, conocido en el mundo artístico y en redes sociales como 'El Padrinito Toys'. En cuentas de la red social X y en algunos medios de comunicación comenzaron a circular versiones sobre el supuesto 'levantón' del artista e influencer la tarde-noche del sábado 23 de agosto.

Según fuentes extraoficiales, existe un video en el que el intérprete de El Chaman era interrogado por los integrantes de un grupo criminal, aunque hasta este momento ninguna autoridad local o estatal se ha pronunciado al respecto. Cabe mencionar que Ibarra Aispuro y su padre sufrieron un atentado en marzo de 2024, cuando circulaban a bordo de una camioneta sobre la avenida Benjamín Hill, una de las vías más concurridas de la ciudad de Culiacán.

En aquel momento, 'El Padrinito Toys' resultó ileso, pero su padre sufrió una herida por un impacto de arma de fuego y también presentó laceraciones en su cuerpo a causa de esquirlas de bala. Asimismo, el cantante apareció en unos volantes que fueron lanzados en la capital de Sinaloa, presuntamente por la célula delictiva a cargo de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', en donde se le vincula a él y a otros creadores de contenido con Los Chapitos.

Como se mencionó esta información no ha sido confirmada ni desmentida por ninguna autoridad de la entidad, la cual actualmente está siendo azotada por una crisis de inseguridad debido a una disputa entre grupos del crimen organizado. En el reciente año se han reportado el asesinato de otros youtuber como Leobardo Aispuro Soto, mejor conocido como 'Gordo Peruci', y Agustin Paul, 'El Pinky', por mencionar algunos casos.

¿Quién es 'El Padrinito Toys'?

Samuel Ibarra Aispuro es un joven mexicoamericano originario de Meza, Arizona, que a los 13 años de edad se mudó a vivir al sector Barrancos, en Culiacán. El influencer y artista cobró una importante relevancia por su relación con Marco Eduardo Castro Cárdenas, más conocido como Markitos Toys. Su apodo se debe a su creencia y función como Babalawo, como se le conoce a cualquiera que ejerza como sacerdote dentro de la religión Yoruba.

En 2022, con solo 17 años de edad, 'El Padrinito Toys’ lanzó su primer sencillo titulado El Chaman en colaboración con Aldo Trujillo y Legión RG. Sin embargo, el reconocimiento y el éxito musical llegó con el estreno del tema Los Collares, junto a Óscar Maydon. Desde entonces comenzó a labrar su camino en la música y rápidamente se posicionó como una de los nuevos exponentes de los corridos tumbados y otros géneros contemporáneos.

Fuente: Tribuna del Yaqui