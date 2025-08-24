Tomás asfixió hasta la muerte a un hombre dentro de centro de rehabilitación en Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Un hombre llamado Tomás 'N', de 36 años de edad, fue arrestado e imputado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de Manuel de Jesús 'N', de 47 años, en el municipio de Navojoa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló este domingo que el acusado fue capturado por autoridades mediante una orden de aprehensión que existía en su contra.

Los hechos investigados señalan que entre las 2:50 y 6:50 horas del 18 de agosto de 2025, en el interior de un centro de rehabilitación, ubicado en la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, el ahora detenido agredió de manera dolosa a la víctima, propinándole golpes en diversas partes del cuerpo hasta dejarla sin capacidad de defensa. Después, Tomás Magno 'N' utilizó una camiseta para estrangular a Manuel de Jesús 'N'.

La jaló con fuerza hacia atrás hasta que la víctima dejó de moverse; el dictamen pericial de autopsia estableció que la causa de muerte fue asfixia pura por estrangulamiento y obstrucción de vías respiratorias, lo que corroboró la mecánica de los hechos. El Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso penal, en tanto el juez resolvió imponerle prisión preventiva justificada, como la medida cautelar, en lo que se realiza la próxima audiencia.

En otro hecho violento ocurrido recientemente en Navojoa, un hombre identificado como José Mario 'N', de 22 años de edad, fue capturado y vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su hermana, Juliana Lizeth 'N', de 25 años. Un juez le dictó prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, durante la primera audiencia.

La Fiscalía de Sonora informó que la orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Las evidencias expuestas por el Ministerio Público establecen que el crimen sucedió el 3 de agosto de 2024, en un domicilio de la colonia Girasoles, en Navojoa, donde el acusado agredió física, verbal y psicológicamente a la víctima, utilizando la fuerza para someterla y un machete para golpearla.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora