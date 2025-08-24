Tragedia en Nuevo León: Padre muere ahogado en río tras intentar salvar a sus hijos

Comparta este artículo

Allende, Nuevo León.- En un intento por salvar a sus hijos, un padre de familia perdió la vida tras introducirse al río Ramos, ubicado en Allende, Nuevo León. El hecho se registró aproximadamente a las 12:34 horas de este domingo 24 de agosto de 2025 y requirió la presencia de equipos de rescate y emergencia en la zona. Los primeros informes indican que el fallecido y su familia disfrutaban de un día de campo en el sitio antes de que se suscitara la tragedia.

Según información proporcionada por medios como Periódico Zócalo y El Norte, los hijos del hoy occiso, de quienes se desconoce sus respectivas edad, fueron puestos a salvo gracias a las labores de los socorristas, sin embargo, el padre de familia no pudo sobrevivir tras sumergirse en el agua de este paraje conocido como Las Comadres, ubicado en el mencionado municipio. Hasta dicho sector acudió personal de Protección Civil Estatal y paramédicos de la Cruz Roja.

Una vez en el lugar de los hechos, los rescatistas comenzaron las labores de búsqueda en el punto que fue señalado por los familiares de la víctima, entre los que se encontraba su esposa. Después de unos minutos, el cuerpo fue localizado y llevado hasta la superficie, aunque nada se pudo hacer para salvar la vida del individuo porque ya no contaba con signos vitales. Servicios periciales se presentó en el sitio para cumplir con las diligencias correspondientes en el área.

Trascendió que las autoridades identificaron al sujeto fallecido como César Humberto Martínez Sosa, de 58 años de edad y con domicilio en Reynosa, Tamaulipas, ciudad de la que también es originario. Autoridades de Protección Civil, así como rescatistas, hicieron el llamado a la población para que extremen precauciones en lo que resta del periodo vacacional, sobre todo en cuerpos de agua como albercas, ríos y lagos.

Recomendaciones de las autoridades

Como parte de las recomendaciones por parte de las autoridades competentes para evitar este tipo de incidentes se encuentran:

Respeta los señalamientos: nunca entrar a zonas restringidas, o cuya profundidad desconozcas.

No ingresar al agua después de comer en exceso o ingerir alcohol

Usa chaleco salvavidas si no sabes nadar bien, especialmente en ríos, presas y lagunas.

Supervisa siempre a los niños: deben estar a la vista y a menos de un brazo de distancia.

Evita nadar solo: siempre entra acompañado y con aviso de dónde estarás.

Cuidado con las corrientes: si una corriente te arrastra, no luches contra ella; nada paralelo a la orilla hasta salir.

Mantén distancia de embarcaciones y motos acuáticas para evitar accidentes.

En caso de emergencia, pide ayuda inmediatamente: grita, haz señales o utiliza un silbato; no intentes rescatar a una persona sin saber técnicas adecuadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui