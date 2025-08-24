VIDEO: Bebé de 4 meses es abandonado en calles de Miguel Hidalgo; policía lo rescata

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este domingo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) atendieron un reporte que alertaba sobre la presencia de un menor en situación de riesgo en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. Al acudir a la colonia Tacubaya, los uniformados localizaron a un bebé de apenas cuatro meses de edad que había sido abandonado sobre la banqueta, envuelto en una frazada y visiblemente afectado por el frío.

De inmediato, uno de los policías tomó al pequeño en brazos para resguardarlo; lo cubrió con su propia chamarra, a la espera de la llegada de una ambulancia. De acuerdo con el reporte oficial, el uniformado, al notar que el bebé necesitaba atención y alimento, acudió a una tienda cercana donde compró ropa, un biberón y leche para brindarle mejores condiciones mientras recibía auxilio médico.

Minutos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al sitio para valorar al menor, quien se encontraba únicamente con un pañal y presentaba síntomas de hipotermia. Los especialistas lo estabilizaron, lo vistieron con la ropa adquirida por el elemento de seguridad y procedieron a alimentarlo. Tras la revisión inicial, se determinó trasladarlo a un hospital con el fin de garantizar una atención más completa y descartar complicaciones de salud.

La SSC informó que en todo momento el bebé permaneció bajo el cuidado del policía que lo encontró, destacando que su intervención resultó fundamental para proteger la integridad del pequeño en las primeras horas tras el hallazgo. En redes sociales, el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, compartió un video que muestra al agente resguardando al bebé, al tiempo que reconoció su rápida intervención.

En seguimiento al caso, las autoridades notificaron al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de laCiudad de México (FGJ-CDMX) para realizar los trámites correspondientes. Será esta instancia la encargada de iniciar la búsqueda de familiares y determinar el futuro resguardo del menor, así como deslindar responsabilidades en torno al abandono. A la fecha de publicación de esta nota, no hay más detalles del hallazgo.

Fuente: Tribuna