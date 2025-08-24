VIDEO: INTENSO incendio en bodega en Centro de Ciudad Obregón genera alerta

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fuerte e intenso incendio en una bodega generó gran alerta en el Centro de Ciudad Obregón; los hechos ocurrieron este domingo 24 de agosto de 2025 por la mañana y provocaron gran movilización policiaca y preocupación de los ciudadanos en los alrededores. Lo sucedido quedó registrado en videos y fotografías que se han compartido en redes sociales.

Como se dijo, el incendio ocurrió en una bodega ubicada en las calles Jalisco y 6 de Abril, movilizando a los cuerpos de emergencia de Ciudad Obregón. Después de que se dio el aviso al 911, al lugar llegó la Policía Municipal y Bomberos de Ciudad Obregón. Cabe señalar que se tuvo que acordonar la zona para impedir que los vehículos circularan por la zona para evitar más accidentes. Además, también acudieron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), para evaluar los daños al inmueble.

Según el reporte, el siniestro pasó poco después de las 11:00 horas y el fuego se volvió intenso en cuestión de segundos, generando una densa columna de humo que pudo observarse desde varios puntos de la zona. Los hechos quedaron registrados en videos que se han hecho virales rápidamente.

Una intensa columna de humo se formó

Sin víctimas en intenso incendio

Pese a que el incendio fue bastante intenso, de momento las autoridades no han reportado víctimas, es decir, no hay personas lesionadas o heridas. Se espera que después se dé más información al respecto de los hechos. De igual forma, de momento no hay establecida una causa de por qué se originó el incendio, ya sea una falla eléctrica o algo provocado.

¿Qué hacer en caso de un incendio?

Si te encuentras en una situación donde está ocurriendo un incendio, lo primero que debes hacer es mantener la calma, evacuar inmediatamente usando las rutas de emergencia y, si es humo denso, debes cubrirte la nariz. Además, debes llamar al 911 y ponerte en un lugar a salvo.

Mantén la calma

Evacúa rápido

No uses el ascensor

Usa un paño húmedo

Cierra puertas y ventanas

Llama a los bomberos: Una vez que estés en un lugar seguro, llama a los servicios de emergencia (911).

Infórmale a los bomberos: Dales la ubicación del incendio y cuántas personas podrían estar atrapadas.

No vuelvas a entrar: No regreses al edificio hasta que los bomberos lo declaren seguro.

Fuente: Tribuna del Yaqui