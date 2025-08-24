Vuelca tráiler cargado de harina en Empalme; reportan un lesionado y afectaciones viales

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- La tarde de este domingo 24 de agosto, un accidente vial tipo volcadura interrumpió la circulación en el kilómetro 107 de la carretera federal México 15. El percance, protagonizado por un tráiler, ocurrió sobre el puente del libramiento federal en el municipio de Empalme, dejando como saldo al conductor lesionado, el vehículo de carga con daños severos y una considerable congestión vehicular.

Según los informes, la unidad pesada, que transportaba costales de harina, circulaba en dirección de oriente a poniente. Al momento de incorporarse a la rampa del puente del Libramiento Federal, el operador perdió el control del volante en una zona de curva pronunciada. Esto provocó que el vehículo impactara primeramente contra la valla metálica de contención para después volcar sobre su costado izquierdo sobre el asfalto.

A raíz del impacto, gran parte de la carga quedó esparcida sobre el camino, lo que, sumado a la obstrucción generada por el propio tráiler, ocasionó una interrupción del flujo vehicular que se prolongó por más de 20 minutos. De inmediato, se activó un operativo de emergencia coordinado por personal de Protección Civil. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al conductor.

Tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital cercano para recibir valoración médica; afortunadamente, su estado de salud se reporta como estable. En las labores de atención también participaron elementos del cuerpo de Bomberos de la Comisión Nacional de Emergencias y agentes de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de prevenir otros percances y dirigir el tráfico mientras se realizaban las maniobras para la remoción de la unidad.

El tráiler volcó sobre su costado en la carpeta asfáltica

Fuente: Tribuna