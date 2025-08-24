Walter Francisco era buscado por autoridades por múltiples robos con machete en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Autoridades formularon imputación en contra de Walter Francisco 'N', de 25 años de edad, después que fue detenido en días recientes por su presunta responsabilidad en los delitos de robo empleando violencia y amenazas, así como robo calificado agravado, con machete, en contra de diversas víctimas en Hermosillo, así lo informó este domingo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Durante las audiencias iniciales derivadas de las órdenes de aprehensión ejecutadas en su contra, el Ministerio Público presentó pruebas sobre los hechos imputados, mientras que el juez le impuso prisión preventiva justificada, como medida cautelar. De acuerdo con la carpeta de investigación, uno de los crímenes sucedió el 3 de febrero de 2025, alrededor de las 16:00 horas, en un parque ubicado en la colonia Las Pilas.

En el lugar, el señalado amagó con un machete a la víctima Guillermo 'N' para despojarlo de un reloj, una cartera con 300 pesos en efectivo y posteriormente lo golpeó en la cabeza, amenazándolo de muerte antes de huir del lugar. Otro de los hechos ocurrió el pasado 12 de julio, aproximadamente a las 22:30 horas, en las inmediaciones de la colonia Centro, donde el agresor, acompañado de diversas personas, cometió otro robo.

En el sitio interceptó a Salvador Rigoberto 'N' y Francisco Ramón 'N', a quienes intimidó con machete para despojarlos de dinero en efectivo, documentos y un teléfono celular. En este segundo evento, el ahora detenido agredió físicamente a Francisco Ramón 'N', ocasionándole heridas en el cuello y mano izquierda con el arma blanca.

Las investigaciones realizadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) permitieron establecer la presunta responsabilidad de Walter Francisco 'N' en ambos hechos, por lo que fue capturado la tarde del pasado miércoles 20 de agosto. El joven, fue interceptado por oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo alrededor de las 18:00 horas mientras se desplazaba por el callejón Del Sapo y la avenida Mina, de la colonia Las Pilas. Durante la inspección corporal se le encontró en posesión de una navaja con una hoja de 15 centímetros de longitud.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora