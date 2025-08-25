Adulto mayor olvida poner el freno y su camioneta le aplasta la cabeza en Hidalgo

Comparta este artículo

Tulancingo, Hidalgo.- Un trágico incidente ocurrió en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, en donde un hombre de 67 años de edad perdió la vida tras ser arrollado por su propia camioneta, así lo dio a conocer el Mando Coordinado Municipal. El lamentable caso se registró durante el fin de semana a las afueras de una tienda de conveniencia que se ubica en el bulevar Bicentenario, al lado de una gasolinera.

De acuerdo con reportes policiales, el hoy occiso descendió de su camioneta Chevrolet de color gris, pero olvidó poner el freno de mano. En consecuencia, el vehículo comenzó a moverse sin control, por lo que la víctima, identificada con las iniciales A. A. H., intentó detenerla. Sin embargo, la unidad terminó pasando por encima del individuo y le aplastó la cabeza, dejándolo sin vida en el lugar.

El cuerpo del sujeto quedó tendido sobre el pavimento y posteriormente fue cubierto con una sábana de color azul. Paramédicos de la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Tulancingo arribaron al sitio, pero nada pudieron hacer ya que su muerte fue instantánea. Una vez confirmado el deceso se informó a las autoridades competentes para hacerse cargo de las diligencias correspondientes.

A su llegada, los paramédicos revisaron rápidamente al hombre, esperando poder reanimarlo. Lamentablemente, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, declarando así el fallecimiento en el lugar y solicitando la asistencia del personal forense para el levantamiento del cadáver", explicó el medio Telediario México.

Agentes periciales y de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo se presentaron en el sector para tomar conocimiento del caso. Después de culminar con los trabajos en el área se ordenó el levantamiento y traslado del cadáver hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará resguardo hasta que sea reclamado por sus familiares.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, por lo que quedará esperar un informe más detallado por parte de las autoridades competentes en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui