Armado con pistola, joven ladrón amenazó de muerte a empleados de negocio en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Arrestado y vinculado a proceso penal quedó el de nombre Keyvi Francisco 'N', quien está acusado del delito de robo con violencia moral, cometido en un establecimiento comercial, por lo cual también le fue impuesta prisión preventiva justificada, como medida cautelar. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el 14 de febrero de 2025, en Hermosillo.

Ese día, aproximadamente a las 23:35 horas, el ahora detenido ingresó en posesión de un arma de fuego al negocio ubicado en la colonia Nueva Castilla. Al sorprender al personal que laboraba en el área de cajas, el sujeto colocó el arma tipo pistola en la espalda de uno de los empleados y posteriormente, bajo amenazas de disparar, solicitó a una segunda empleada que le entregara todo el dinero de las cajas registradoras.

Aprovechando el temor generado en las víctimas, quienes se encontraban atendiendo a clientes en ese momento, accedieron a entregar el efectivo, el imputado introdujo el dinero en uno de sus bolsillos y salió caminando del lugar, seguido por un segundo sujeto involucrado. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó evidencias consistentes y suficientes para demostrar la presunta responsabilidad del imputado en el asalto.

Por todo lo anterior, Keyvi Francisco 'N' permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) mientras continúan las investigaciones complementarias del caso. La Fiscalía de Sonora señaló que con este resultado "refrenda el compromiso con la procuración de justicia, la protección del patrimonio de empresas y ciudadanos, así como el combate a conductas delictivas que afectan la seguridad pública".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora