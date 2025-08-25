Arrestan a chofer de tráiler que transportaba 86 kilos de drogas en carretera de Sonora

Comparta este artículo

Querobabi, Sonora.- Autoridades federales efectuaron el decomiso de un cargamento de sustancias ilícitas en el Estado de Sonora. El evento tuvo lugar en un punto de inspección vehicular ubicado en la carretera federal México 15, a la altura de la localidad de Querobabi, en el municipio de Opodepe. Esto ocurre en el marco de las labores de vigilancia en carreteras de la entidad por parte de los tres órdenes de Gobierno.

Durante el operativo, coordinado por la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se solicitó al conductor de un tractocamión que se detuviera para una revisión del vehículo. Al inspeccionar el área de carga de dicha unidad, los agentes localizaron 78 paquetes y diversas cubetas envueltos en plástico que contenían un total de 82 kilos de cocaína y aproximadamente 4 kilos de metanfetamina.

Conforme al protocolo, el conductor, cuya identidad no fue proporcionada, fue detenido y, junto con el tráiler y las sustancias aseguradas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Dicha autoridad será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del implicado y continuar con las diligencias pertinentes por el posible delito de narcotráfico.

En otro caso similar ocurrido recientemente, la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Agencia de Investigación Criminal, concretaron la detención de un hombre y el aseguramiento de un tráiler que transportaba mil 201 paquetes de cocaína en un punto de revisión que se encuentra al norte del Estado de Sonora. La noticia la confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de un informe en redes sociales, García Harfuch detalló que las fuerzas federales detectaron un comportamiento irregular por parte del conductor y modificaciones en el techo de la unidad de carga al momento de una inspección, por lo que procedieron a realizar una revisión del vehículo. En el interior se localizaron paquetes confeccionados en plástico negro que contenían una sustancia con las características de la cocaína.

Fuente: Tribuna