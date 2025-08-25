Ataque directo en colonia Residencias de San Luis Río Colorado deja saldo mortal

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado.- Este pasado domingo 24 de agosto de 2025, alrededor de las 20:45 horas, se registró un hecho violento en el callejón Madero, entre las calles 24 y 25. De acuerdo con información extraoficial, se trató de un ataque armado que dejó como saldo a una persona fallecida y a otro hombre con graves lesiones. Si quieres enterarte de toda la información, quédate, porque en TRIBUNA te contaremos cada detalle.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen por completo las identidades de los involucrados, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fiscalía Sonora) todavía no ha emitido un informe sobre el asunto. No obstante, en caso de que esto suceda, por supuesto que actualizaremos los pormenores. En cuanto al sujeto que logró sobrevivir, fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica.

Al sitio arribaron elementos del Mando Único, el Ejército y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Sonora (AMIC), con el propósito de resguardar la zona y realizar las investigaciones pertinentes. Es necesario añadir que no hay sospechosos ni detenidos por el crimen; sin embargo, como las indagatorias apenas comenzaron, se espera que muy pronto haya un avance por parte de las autoridades locales.

Elementos de la Fiscalía del Estado y de la AMIC iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso. Asimismo, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, se hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o del número de emergencias 911.

Mil 201 paquetes de cocaína

En otro asunto, este pasado fin de semana, en la misma ciudad, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a un hombre que tenía en su poder un tráiler que transportaba mil 201 paquetes de cocaína en un punto de revisión ubicado junto al puesto de control militar conocido como Estación Doctor.

Fuente: Tribuna