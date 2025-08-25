Balaceras entre policías y civiles armados dejan cuatro abatidos en Nuevo León

Comparta este artículo

Linares, Nuevo León.- Una nueva jornada violenta se vivió la tarde de este lunes 25 de agosto de 2025 en el municipio de Linares, Nuevo León, en donde elementos de Fuerza Civil y civiles protagonizaron enfrentamientos armados en la región. Según reportes preliminares, las autoridades dejaron cuatro presuntos criminales abatidos y aseguraron diversos indicios como armas largas, equipo táctico y una camioneta que era utilizada por el grupo armado para transportarse.

De acuerdo a información proporcionada por Telediario, habitantes reportaron detonaciones de arma de fuego a la altura del ejido La Estrella, rumbo a la sierra, a una hora del Centro de Linares, lugar en donde los sujetos armados convivían desde temprana hora de este lunes. Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal indicaron que se detectó actividad de una célula delictiva gracias a tareas de inteligencia y se confirmó que buscaban incursionar en territorio neoleonés.

Derivado de esta alerta, instituciones de seguridad activaron el Operativo Muralla en la zona citrícola y desplegaron un importante grupo de elementos policiacos. Una vez interceptado, el comando armado abrió fuego en contra de los oficiales, quienes consiguieron repeler la agresión. En el intercambio de balas, ningún agente resultó lesionado y autoridades de Nuevo León destacaron que la población se encuentra fuera de peligro.

En el lugar de los hechos trascendió que desde ayer domingo 24 de agosto, vecinos denunciaron la presencia de un grupo de personas que ingerían bebidas alcohólicas y causaban bullicio a un costado de la presa del ejido, además de que portaban armas largas. Cabe mencionar que apenas el viernes, efectivos de Fuerza Civil se enfrentaron con civiles armados en el municipio de Dr. Coss, dejando como saldo de 12 civiles armados muertos.

Asimismo, los uniformados decomisaron ocho armas largas, equipo táctico y diversos cargadores y cartuchos. En ese momento, los policías se encontraban realizando labores de patrullaje y vigilancia y fueron sorprendidos por una lluvia de balas, a la que respondieron de forma efectiva. Según cifras oficiales del gobierno de Samuel García, suman ya 16 abatidos en las últimas 72 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui