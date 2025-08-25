Cae con 58 pastillas de droga en su ropa interior; intentó ingresar a reclusorio de CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una mujer de 37 años fue puesta a disposición de las autoridades tras ser descubierta intentando introducir presuntas pastillas psicotrópicas al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, localizado en la alcaldía Iztapalapa, de Ciudad de México. La detención fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien detalló que el hecho ocurrió durante los procedimientos de control y revisión para el acceso de visitas.

Según el informe oficial, el personal de seguridad penitenciaria, como parte de su labor rutinaria, realizaba inspecciones a los familiares que acudían al centro. Durante este proceso, las oficiales a cargo notaron una actitud evasiva que motivó una revisión más detallada, apegada a los protocolos de seguridad. Al realizar la inspección, localizaron oculto entre la ropa interior de la mujer un envoltorio plástico que contenía 58 pastillas de color blanco.

Debido a sus características, las pastillas fueron clasificadas como posible droga, por lo cual, la mujer fue detenida. Se le informaron sus derechos constitucionales y, junto con la evidencia asegurada, fue trasladada ante el Ministerio Público correspondiente. Dicha autoridad será la encargada de iniciar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de la implicada, así como de confirmar la naturaleza de la sustancia.

Fuente: Tribuna y SSPC